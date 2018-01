Paulo Skaf, da Fiesp, avisa para quem tem dúvidas: os patos infláveis que foram para Brasília em protesto contra a CPMF foram produzidos pela Big Format Confecção de Infláveis.

Com palestras em Harvard e Wharton, Carlos Wizard Martins lança esta semana, nos EUA, o livro Desperte o Milionário que Há em Você.

José Eustachio e João Livi, da Talent, recebem clientes e amigos no Eataly, hoje, para lançar um novo modelo de agência: NOLINE. E.

Hilal Sami Hilal abre sua nova exposição. Amanhã, na Galeria Marilia Razuk.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Adriana Barra inaugura o projeto Now Boarding, feito em parceria com a galeria online BG 27. Hoje, em sua loja dos Jardins.

Um edital divulgado pela Justiça gaúcha, semana passada, cobra, por custos judiciais, uma dívida de… R$ 14. A publicação, dizem advogados, custou mais que isso.

Ontem, na comemoração do Dia da Micro e Pequena Empresa, o ministério que defendia os interesses do setor foi extinto… com publicação no Diário Oficial da União.