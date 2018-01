Regina Braga estreia o musical hoje, no Sesc Bom Retiro. A atriz e seu marido, Drauzio Varella, são responsáveis pelo roteiro da peça.

Caroline Bittencourt lança o livro Los Hermanos – Turnê 2012, hoje. Na Livraria da Vila da Fradique.

Marcos Fuchs recebe o prêmio Laywer Pro Bono Of the Year em Viena. Dia 5.

Os Melhores do Mundo traz ao Teatro Bradesco o espetáculo Tormentas da Paixão, – Hoje.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Cool Magazine comemora 18 anos com festa na Casa Bossa. Sábado.

Acontece sábado e domingo a 2ª edição do Foodspot, no Boulevard do Iguatemi.

Eduardo Cunha, recebeu ontem, em Brasília, representantes das sete entidades do Fisco e do Trabalho engajadas na aprovação chamada PEC da Autonomia. Prometeu apoiar a inserção da emenda na pauta da Casa.