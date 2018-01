– A exposição de cadeiras pintadas da artista plástica Eliana Goes, na Galeria Pintura Brasileira, vai até dia 3. Parte da renda vai para a ONG Asa.

– Helena Montanarini recebe, hoje, a condecoração da Ordem da Estrela da Itália. Por seus trabalhos na área de moda.

– Famoso por vestir Rihanna, Debbie Harry, Bjork e os Rolling Stones, Leo Belicha, consultor de estilo brasileiro radicado em Londres, resolveu paginar uma conterrânea: Elza Soares. No lançamento de seu novo disco, A Mulher do Fim do Mundo, dias 3 e 4, no Ibirapuera.

– A SPTuris prepara festa para hoje, Dia das Secretárias. No Espaço Anhembi.

– Tudo é uma questão de expectativas. O mercado financeiro – que esperava déficit primário de R$ 10 bilhões no mês de agosto – surpreendeu-se positivamente com o “bom” número de… R$ 5 bilhões negativos.