Dona Lila Covas e família organizam missa pela passagem do oitavo ano da morte de Mario Covas. Às 11hs de sexta, no Mosteiro de São Bento.

A partir desta quarta, o Itaú Cultural dá start a uma programação musical intensa. Entre as cerejas do bolo, a banda Cidadão Instigado, os rapazes do Móveis Coloniais de Acaju e o pernambucano Siba.

A Livraria Cultura do Shopping Bourbon Pompéia recebe, nesta quarta, Débora Duboc e Neyde Veneziano para um bate-papo sobre a obra de Dario Fo.

Nesta quinta é dia de estreia no Teatro Procópio Ferreira. A peça Sassaricando chega a São Paulo. Com direito a marchinhas de carnaval no palco.

Correção: Mesmo estando no mesmo cinema, Marta Suplicy e Silvia Monteiro sequer viram José Dirceu no recinto, domingo, assistindo ao filme Quem Quer Ser um Milionário.

Alexandra Forbes ministra a gulosa aula Jantares de Mesa e Cama. Nesta quarta, na Escola Sabores e Saberes Capim Santo.

A obra do arquiteto português Álvaro Siza, autor do projeto da Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, lhe rendeu a Medalha de Ouro Real . Recebida das mãos da Rainha Elizabeth, em Londres.

Panorama da produção atual de Matthew Barney está exposto na Escola São Paulo.

Estranha, a vida. Para que vão servir as 1.000 algemas de plástico descartáveis compradas pela Câmara dos Deputados, ao preço de R$ 1,7 mil?

