Beth Sahão lança, hoje, a Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, na Alesp, com o apoio do grupo “Quem cala consente?”.

Falta um dia para o aniversário de 260 anos da Vacheron Constantin – a marca de relógios mais antiga do mundo ainda em atividade. Para comemorar, ela vai revelar o modelo com maior número de complexidades já existente.

Marcos Vinicius Coêlho autografa o livro Garantias Constitucionais e Segurança Jurídica. Hoje, na Fiesp.

Acontece, hoje, almoço da parceria formada entre Sandro Barros e o Shop2gether. No ateliê do estilista.

É hoje a abertura do Indie 2015, com a exibição de 45 filmes de 20 países. No CineSesc, na Consolação.

Natalie Klein mostra as escolhas do verão da TalieNK. Hoje.