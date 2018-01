Alberto Toron fala sobre ‘a advocacia no banco dos réus’, no IASP. Hoje.

Roberto Godoy, do Estado, recebe hoje a Ordem do Mérito Aeronáutico. No 4º Comando Aéreo, em SP.

A joalheria Guerreiro comemora 45 anos com exposição de fotos na Casa Jaguar. Hoje.

Duda Portella abre exposição no Museu Afro. Hoje.

Acontece amanhã o Maricy’s Christmas Sale, da família Trussardi, em prol da Creche Mãe do Salvador. No Alto de Pinheiros.

Eduardo Cunha autorizou, mas Renan Calheiros não. Assim, com meio caminho andado, cerca de 40 militantes do MBL, de seis Estados, estão acampados desde quarta no gramado diante do Congresso – lugar onde, normalmente, isso é proibido.