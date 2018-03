Foram, domingo, assistir ao premiadíssimo Quem Quer Ser um Milionário, no Kinoplex, a new-solteira Marta Suplicy e a amiga Silvia Monteiro, acompanhadas de José Dirceu. Todos se emocionaram ao ver as favelas… da Índia.

Haim Romano, CEO da israelense El-Al, encontra-se nesta terça com Caio Carvalho, da SPTuris, para acertar os voos diretos da empresa entre São Paulo e Telavive, a partir de abril. A operação começa com três voos semanais.

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Livraria da Vila arma uma semana de palestras. A primeira será hoje.

A Claro conseguiu. Convenceu o diretor Heitor Dhalia a dirigir seu novo comercial. Criado pela AlmapBBDO.

Sandra Gamarra participa, a partir de hoje, da importante feira de arte Volta, em Nova York. E sem medo da crise.

Um seminário da Faap vai juntar hoje oito ex-governadores paulistas. De manhã, aparecem Laudo Natel, Luiz Antonio Fleury Filho, Paulo Maluf e Geraldo Alckmin. À tarde, Paulo Egydio, Claudio Lembo, Orestes Quércia e José Maria Marin.

Sangue quente é outra coisa. Nem o frio e a neve do final de semana em Nova York fizeram Jesus Pinto da Luz abandonar seu look quase veranista em seus passeios com Madonna.

