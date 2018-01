Paulo Markun lança hoje Meu Querido Vlado, marcando os 40 anos da morte do jornalista Vladimir Herzog. No Tuca.

Fernando Capez homenageia Roberto Kalil Filho em sessão solene na Alesp. Quinta.

FHC foi bastante cumprimentado no domingo durante almoço no Rodeio Iguatemi.

Abriu ontem a exposição Bordando Marcas, no JK Iguatemi. As mães da Casa do Coração- ACTC bordaram o imaginário de 28 marcas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Unique, escolhido para receber os 23 artistas do O.bra Festival – evento internacional de arte de rua que começa sexta –, aproveitou para encomendar ao italiano Never2501 pintura inédita para o lobby do hotel.