Parte do acervo do Museu do Ipiranga poderá ser visto… na Assembleia. Resultado de convênio a ser assinado semana que vem entre a USP e Fernando Capez, presidente da Casa.

A estilista Cris Barros arma festas nas suas várias lojas. Hoje.

Abre hoje também, no MAC USP, a exposição A Casa.

Heródoto Barbeiro autografa novo livro hoje. Na Cultura do Shopping Villa Lobos.

É na segunda-feira o lançamento do livro Fayga Ostrower da Insight Comunicação. Na FGV do Rio de Janeiro.

Corre na praça abaixo-assinado para mudar o nome da moeda do País… para “surreal”.