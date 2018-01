Celso Amorim recebe hoje, em Ramallah, das mãos do presidente palestino Mahmoud Abbas, o Prêmio Estrela de Jerusalém.

Reynaldo Gianecchini participa, hoje, de festa do GRAAC para comemorar 500 transplantes de medula óssea realizados pela instituição.

A Elle arma festa na pista do Aeroporto Santos Dumont. Hoje, no Rio.

Acontece hoje, no Teatro Municipal, a entrega do Prêmio Bibi Ferreira. No qual a cantora comemora 75 anos de carreira.

Foi muito aplaudido, domingo, no Festival do Rio, o primeiro longa de ficção produzido por de Raul Dória e Clovis Mello, da Cine.