Ricardo Herzreceb,e Benjamin Taubkin e Sérgio Rezepara jam session, hoje, no Sesc Pinheiros.

Tilman Hoppstock, violinista alemão, faz concerto hoje no Auditório do Masp. A apresentação é parte do projeto Câmara, da Cultura Artística.

A Micasa arma brunch da parceria com a Kvadrat/Raf Simons. Hoje, nos Jardins.

O Morumbi deve bater um de seus recordes de público, dia 25 de outubro. O padre Marcelo Rossi e a Canção Nova esperam receber 60 mil pessoas no evento católico “Abraça São Paulo”.