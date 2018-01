Estreia, amanhã, a peça Master Class, com Christiane Torloni no elenco e direção de José Possi Neto. No Teatro das Artes.

Margarida Cintra Gordinho lança livro, amanhã, no Museu Casa Brasileira.

Joaquim Falcão lança Reforma Eleitoral no Brasil – parceria entre FGV e Estadão, com debate entre Eduardo Muylaert, Silvio Meira e José Roberto de Toledo. Hoje, no Pátio Higienópolis.

Correndo na internet: Fábio Jr. é “o novo Lobão”.