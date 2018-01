Alexandre Birman e a Vogue armam almoço, hoje, do Vogue Fashion’s Night Out. No Nonno Ruggero.

Rosangela Lyra lança a partir do dia 15 – sem noite de autógrafos – a segunda edição de seu Guia SP Jardins&Afins.

A Sinfônica de Jerusalém faz concerto no Teatro Alfa, em prol da Fisesp. Hoje.

É hoje, também, que Antônio Hélio Cabral abre sua exposição na Galerie Agnès Monplaisir, em Paris.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Começa hoje, no Ibirapuera, a mostra Caminhos da Vacina, organizada pela ONG Médicos Sem Fronteiras.

José de Souza Martins toma posse, hoje, na Academia Paulista de Letras.

Só dá oposição na primeira parcial do Prêmio Congresso em Foco – que sai hoje, em Brasília. No topo: Ronaldo Caiado, Randolfe Rodrigues, Romário, Aécio, Cristovam Buarque e Álvaro Dias.

Entreouvido ontem no Rodeio do Iguatemi: “Só espero que não cheguemos ao ponto de ter saudades do Mantega”.