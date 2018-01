O Itaú BBA e o Conselho Empresarial Brasil-China promovem encontro com o futuro embaixador brasileiro em Pequim, Roberto Jaguaribe. Hoje, na sede do banco.



Ana Paula Martinez fala sobre delação premiada na Casa do Saber. Hoje.

Rodrigo Trussardi e Camila Moura inauguram a Super Suite 77. Hoje, no Iguatemi.

A Galeria Vermelho abre a mostra Nelson Leirner Leitor dos Outros e de Si Mesmo. Hoje.

Acontece hoje o lançamento do livro Art in the Kitchen. Na Livraria da Vila da Lorena.

Abre hoje a exposição de Leopoldo Martins. Na Casa Consular da França.

É hoje a première de O Pequeno Dicionário Amoroso 2. No Cinemark do Iguatemi.

É só coincidência. Enquanto se ocupa das contas de Dilma, o TCU expõe, em uma de suas salas, obras de Leonardo da Vinci na mostra… A Natureza da Invenção.