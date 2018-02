Anna Israel, neta do editor e livreiro José Olympio, lança hoje seu primeiro livro. Na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Fafá de Belém faz show hoje e amanhã no Teatro Itália.

Acontece hoje o esquenta para a Casa TPM. No Hotel Grand Mercure Ibirapuera.

Ana Cury pilota o Homem Experience. Hoje e amanhã. no Shopping JK.

Será no sábado a festa dos 80 anos do Clube Hípico de Santo Amaro. Com direito a show de Almir Sater.

Jantar de Marta com Chalita, anteontem, na casa da senadora, estendeu-se até meia-noite e meia. Segundo interlocutores, ficou acertando que o assunto eleição “deve ser discutido apenas em dezembro”.