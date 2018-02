Claudia Melli abre exposição individual, hoje, na Galeria Eduardo Fernandes.

Começa hoje a mostra Do Poema Visual à Poética do Plano e do Espaço de Almandrade. No Baró Galpão.

É segunda-feira a pré-estreia do filme Dior e Eu, no Shopping Cidade Jardim.

Eduardo Paes fala, na segunda-feira, sobre a Olimpíada do Rio na Associação Comercial de SP.

Fábio Porchat e Marcia Del Nero pilotam coquetel da mostra retrospectiva de 2000 a 2015. Segunda, no espaço cultural Maison Baccarat.

Lala Rudge arma desfile da La Rouge Belle. Terça-feira, no Leopolldo Itaim.

Vera Astrachan será uma das solistas da noite de Bach com a Camerata Fukuda. Terça, na Sala São Paulo.

A Oma Tees, de Claudia Saad, vai lançar linha de T-shirts com fotos autorais de Angelo Pastorello.

Famoso por ser rigoroso com os horários e fazer os colegas trabalharem até tarde da noite, Eduardo Cunha liberou todos às 14h, anteontem. Por volta das 16h foi divulgada a denúncia contra ele.