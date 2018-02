Joaquim Levy participa de conferência privada do Santander Brasil. Hoje, no Grand Hyatt SP.

Andrea Calabi foi escolhido novo membro do conselho de administração do Banco Fator.

O Estúdio Anacã arma festa. Hoje, na unidade dos Jardins.

Rodrigo Lewkowicz exibe hoje seu curta-metragem Royale with Cheese. No Museu da Imagem e do Som.

Berenice Ring lança hoje o livro Tsunami, na Livraria Cultura do Iguatemi.

Cláudia Moreira Salles abre mostra, hoje, na Galeria Luciana Caravello, no Rio. E dia 25, na Lumini, em SP.

É hoje o jantar de fundraising do Museu Judaico, na Fundação Ema Klabin.

Correção: é com a Colorama que Giovanna Antonelli assina linha de esmaltes.