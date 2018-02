Na inauguração da Amma Store, em Pinheiros, hoje,Manuela Alvim lança as reedições das luminárias dos anos 1970/80 de seu pai, o designer Fábio Alvim.

João Suplicy e a banda The Hound Dogs prestam tributo a Elvis Presley. Hoje, no Bar Brahma.

Luiza Zaidan dará aula no Food Hall do Shopping Cidade Jardim dia 19. Será o primeiro dos seus oito encontros com chefs.

A joalheria Talento comemora 25 anos com lançamento de livro, quinta, em Inhotim.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Navegando com Jean Gillon é a mostra que a galeria Passado Composto Século XX abre sábado. Incluindo relançamento da premiada poltronaJangada.