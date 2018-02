Drielly Nunes, filha de Wanderley Nunes, se casa com João Paulo Testa, dia 29 de agosto na Igreja Nossa Senhora do Brasil e com festa na Casa Fasano.

Fausto De Sanctis lança seus livros Lavagem de Dinheiro por Meio de Obra de Arte e Delinquência Econômica e Financeira. Na terça, dia 18, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Fulvio Stefanini estreia, hoje, a comédia Não sou Bistrô. No Teatro Viradalata

A Birkenstock chega ao Brasil com festa segunda-feira, na Estação São Paulo, em Pinheiros.

O projeto Jazz para Todos apresenta, hoje, o cantor Edu Camargo. No Lado B.

Na falta de panelas, clientes do restaurante MoDi – do Pátio Higienópolis – participaram do panelaço, anteontem, batendo… nos copos.