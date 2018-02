Otto e Tiê estão confirmados para abrir a 2ª edição do Tim Music na Rua, dia 15, em São Paulo. Detalhe: tudo que lá for produzido em um workshop de marcenaria ficará no Largo da Batata, onde a abertura do evento acontece.

O prêmio Lide Futuro Startups está com as inscrições abertas até 14 de agosto. Os três projetos eleitos receberão, entre outras, consultoria para a estruturação do negócio. O resultado sai dia 11 de novembro.

Fabio Souza Herchcovitch abre hoje novo espaço da loja vintage À La Garçonne. Na Oscar Freire, nos Jardins.

É hoje a pré-estreia do 2º Turno de Risadas ,com Rodrigo Sant’anna, no Teatro Gazeta.

Foi ontem o lançamento do livro História do Futuro, de Miriam Leitão, na Livraria Saraiva do Shopping Pátio Higienópolis.

Quem estava na foto publicada ontem pela coluna não eram Lana Pinheiro e Cid Simão. E sim Janna Palma e Bruno Waisman, durante lançamento do jornal de Victor Collor.