Silvia Levorin oferece jantar, dia 18, no Rodeio Jardins, em prol do Instituto Arte de Viver Bem, de Valéria Baraccat. Com direito a pocket show de Fábio Porchat e apresentação de Bruna Lombardi.

Gilda Midani comemora dez anos de sua marca com coquetel nos Jardins.

Acontece hoje o lançamento da revista ST.024, na Zipper Galeria.

É hoje a abertura da mostra Labirinto Poético, de Gregory Fink. No Antiquarius.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Circula sugestão na internet: ainda dá tempo de mudar o nome do mascote da Olimpíada para… Pixuleco.