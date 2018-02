É hoje a inauguração da Leica Gallery, com a mostra Del Mondo – de Andy Summers, e curadoria de Karin Rehn-Kaufmann. Em Higienópolis.

Também será inaugurado hoje o Espaço Bossa. No Shopping Cidade Jardim.

Giovanna Antonelli arma seu tradicional bazar, de hoje até sábado, no Hotel Tivoli.

Iraí Campos abre as portas da TH Hall, nova casa de eventos. Amanhã, no Itaim.

Correção: Ivan Ramalho nega que esteja saindo do Ministério do Desenvolvimento ou que se desentendeu com o ministro. O secretário está de licença médica, segundo ele.