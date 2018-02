Regina Carmona abre exposição na Galeria Gravura Brasileira. Hoje

Acontece hoje a abertura do Festival do Vinho, no Shopping Pátio Higienópolis.

Claude Troisgros assina o menu de almoço do Lança Perfume. Hoje, nos Jardins.

A Schutz arma coquetel, hoje, na loja dos Jardins.

Victor Collor lança o jornal Vic&Co. Post. Hoje, na Cartel 011, em Pinheiros.

Abre hoje a mostra Brasil Esculpido – 2, no Espaço Acervo e Leilões, no Itaim.

A Zapalla arma evento de Dia dos Pais no Shopping Cidade Jardim. Hoje.

A semifinal do Paulistão entre Palmeiras e Corinthians, captada por Tadeu Jungle, está na primeira mostra itinerante do Museu do Futebol, que começa dia 15 no Engenho Central de Piracicaba.