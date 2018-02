O Teatro Sergio Cardoso estreia hoje o Teatro com Vida– sessões grátis diárias de literatura, música, circo, dança e artes visuais. Na primeira, Ivan Reis falará de HQ

Guga Kuerten inaugura hoje, em Moema, sua primeira Escolinha Guga paulistana. Para alunos até 10 anos.

Estreia, hoje, o espetáculo Cavalo com H, montagem do autor e diretor Luciano Ferrari. No Teatro Augusta.

Acontece hoje sessão de autógrafos com Mauricio de Sousa no lançamento do livro O Pequeno Príncipe. Na Saraiva do Shopping Ibirapuera.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Christian Boltanski recebe convidados na abertura de sua individual Heartbeats. Hoje, na Baró Galeria.

Ignácio de Loyola Brandão participa de bate-papo com Marisa Lajolo e Gustavo Ranieri Oliveira. Segunda, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

A Ancine autorizou a captação de R$ 950 mil para o documentário Monteiro Lobato, O Escritor, sobre o criador do Sítio do Pica Pau Amarelo.