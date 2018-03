Mônica Mendes lança hoje, para patronos, a Strong X Foundation. Tudo para garantir o correto diagnóstico, tratamento e abordagem da síndrome batizada de X Frágil. Na Tofik House.

Raul Velloso recebe, dia 10, o prêmio Economista do Ano, da Ordem dos Economistas do Brasil. No Buffet França.

Fabio Martino abre, hoje, a série Virtuoses do Piano Brasileiro. Com recital na Caixa Cultural.

Começa hoje a Temporada de Dança do Teatro Alfa. Com uma atração internacional: o Cirque Plume, um dos fundadores do Nouveau Cirque.

Gustavo Esperidião lança o livro Estudos Superficiais. Hoje, na Funarte.

A agência de Live Marketing People comemora dois anos, hoje, com festa e coquetel no Alto de Pinheiros.

Mundo verde: a Saissu juntou-se à Plant Your Tree em defesa do consumo consciente. A proposta? A cada produto comprado, uma árvore plantada em área desmatada.