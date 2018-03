João Doria, do Lide, recebe Eduardo Cunha para almoço-debate em São Paulo. Segunda-feira, no Grand Hyatt.

José Roberto Maluf está trazendo a Successful Farming ao Brasil. Em parceria com a Meredith.

Abre, hoje, a mostra Biganti, que reúne obras de Paola, Alberto e Edmondo Biganti. No Istituto Italiano di Cultura.

Luiza Zaidan pilota aula de culinária em parceria com a Maria Filó. Hoje, no Lounge Onde, do Shopping JK.

A O2 conseguiu ajuda de peso. Contratou Claudia Belfort para fazer pesquisas para nove documentários que a produtora fará para a HBO.