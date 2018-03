Começa hoje a mostra Arte da França: de Delacroix a Cézanne. No Masp.

O coreógrafo japonês Yoshito Ohno faz única apresentação de dança, no Sesc Consolação. Hoje.

É hoje o lançamento do livro Os Guinle, de Clóvis Bulcão. Na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

A banda République du Salém faz show de lançamento do seu CD. Hoje, no Na Mata Café, no Itaim.

Leonardo Boff realiza, hoje, a conferência Cuidado: Maneira Amorosa de Se Relacionar com os Outros. No Sesc Pinheiros.

Pergunta de alguns presentes, ontem, no encontro da cúpula peemedebista na Fundação Ulysses Guimarães: o que fazia entre eles a senadora Ana Amélia, do PP gaúcho?