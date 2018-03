O evento anual mais importante da Sara Nossa Terra, igreja de Eduardo Cunha, começa amanhã no Ginásio do Ibirapuera. Além das orações e palestras, haverá apresentação de bandas e intérpretes da música gospel.

É hoje o lançamento do livro Ensina-me a Rezar, do padre Juarez de Castro. Na Cultura do Conjunto Nacional.

Elba Ramalho faz show, hoje, no Canto da Ema.

Pietra Bertolazzi e Mario Velloso pilotam a primeira festa do projeto #allnightwrong. Amanhã, no Estúdio, em Pinheiros.

Junior Lima abre amanhã sua mostra de fotos Faces. Na Luis Maluf Art Gallery.

O St Georges Pub comemora o Dia Internacional do Rock, amanhã, com discotecagem da DJ Luka.

Estreia na sexta o espetáculo Disney Live! O Caminho Mágico de Mickey e Minnie. No Teatro Bradesco.

Correção: a fala em cadeia nacional de Eduardo Cunha será na sexta-feira à noite.