Os Correios e o Centro Cultural Banco do Brasil apresentam, hoje, o projeto Os Filhos dos Caras, com Jair de Oliveira, Luciana Mello, Max de Castro, Simoninha e Léo Maia em show, na Praça do Patriarca.

Começa hoje, no Morumbi Shopping, a exposição 50 Grandes Fotografias da National Geographic.

Mauricio Ianês e Manoela Medeiros estão na mostra Verbo, da Galeria Vermelho. Que abre amanhã.

O restaurante Mercearia do Francês desenvolveu um cardápio especial em comemoração à Queda da Bastilha. A partir do fim de semana.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gal Costa retorna ao Teatro J. Safra, para comemorar um ano da casa. No fim de semana.

O Hotel Unique comemora. Completa seu segundo ano de certificação ISO 22000.

A Valentino começa hoje série de comemorações, em Roma, para celebrar a abertura da flagship na cidade, a maior loja da história da maison, com 1.470 m².