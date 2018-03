Abre hoje, no MAM, a mostra Guignard – a Memória Plástica do Brasil Moderno.

Acontece, também, hoje a entrega do Grande Prêmio Risadaria Smiles do Humor Brasileiro. No Auditório Ibirapuera.

Estreia hoje Homens Insanos. Com Roberto Camargo, Arthur Kohl e Wandi Doratiotto. No Teatro Augusta.

Pedro Vaz abre, hoje, a exposição individual Atlântica. No galpão da Baró Galeria.

É hoje o evento de lançamento do e-commerce e marca Eu Sou Hit. No Le Bilboquet.

Nada menos do que nove galerias brasileiras, apoiadas pelo projeto Latitude, aportam nas feiras Frieze Masters e Frieze London. Em outubro.