Eduardo Cunha será homenageado com jantar dia 13, na Sociedade Rural Brasileira, de Gustavo Junqueira.

Raul Velloso foi escolhido ontem Economista do Ano pela Ordem dos Economistas do Brasil.

O Coral Paulistano Mário de Andrade apresenta concerto da série Missas de Mozart. Hoje, no Teatro Municipal.

O BC exibe amanhã, em Brasília, o painel Descobrimento do Brasil, de Cândido Portinari. E encerra módulo de A Persistência da Memória.

Também amanhã começa a exposição Cosmografias. No Arquivo Histórico de SP.

A Baró Galeria inaugura, amanhã, exposição individual de Ricardo Alcaide.

Acontece, também amanhã, a terceira edição do Le Petit Baile da Bastille, no Pavilhão da Bienal do Ibirapuera.

Da internet: a grave crise da Grécia só acontece por culpa dos economistas de lá que só falam… grego.