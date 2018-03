José Nêumanne Pinto é o mais novo integrante da Academia Paulista de História. Tomou posse ontem em solenidade no Teatro CIEE.

Marcelo Greco lança o livro Sombras Secas e inaugura exposição homônima no MIS. Hoje.

A Zipper Galeria abre, também hoje, as mostras é.é.é, de Manoela Medeiros, e Marca d’ Água, de Luis Coquenão.

A SPcine anuncia hoje a lista de 31 filmes que financiará.

Edson Aparecido, chefe da Casa Civil de Alckmin, faz palestra hoje na Casa do Saber.

Luiz Melodia apresenta o show Zerima no Teatro J. Safra. Amanhã e sábado.

De Eduardo Cunha, ao discursar ontem na posse de Luciana Santos como presidente do PC do B: “O PC do B tem tanta mulher que logo vai precisar de cota… para homem”. Troco de mulheres na plateia: “No meu partido / eu boto fé. Porque ele / é presidido por mulher!”