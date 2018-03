Beny Schmidt lança hoje seu o livro Tolsty – Retratos de um Amor por um Cão. Na Casa das Rosas.

Acontece hoje, no JK Iguatemi, a pré-estreia do filme Cidades de Papel.

O Sesc Belenzinho abre, hoje, a mostra Imaterialidade, com trabalhos de Waltercio Caldas, Carlito Carvalhosa e Paulo Vivacqua, entre outros.

E Antony Hegarty e Yoshito Ohno sobem juntos ao palco do Sesc Vila Mariana. Hoje.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Começa, sábado, o Festival de Arte Serrinha, com o show de Tatá Aeroplano e a banda Canções Velhas para Embrulhar Peixes.

Mauá, no ABC Paulista, será sede, no fim de semana, do Brazil Taekwondo Games, evento da Federação de Taekwondo de São Paulo.

Como Aécio e Marina Ajudaram a Eleger Dilma é o novo livro do marqueteiro Chico Santa Rita, com participação da historiadora Fernanda Zuccaro. Está na gráfica e será lançado em agosto, pela Geração Editorial.

O InCor, com o apoio da Associação Amigos do Coração, está recebendo funcionários da casa para visitar a oficina de sensibilização para atender a parcela idosa. Com isso, busca o selo “hospital amigo do idoso”, projeto da Secretaria da Saúde.