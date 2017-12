Em almoço que marca seus 5 anos de vida, o Instituto Palavra Aberta dá posse a Marco Aurélio Mello, do STF, como novo integrante de seu conselho consultivo. Amanhã, no Hilton Morumbi.

Gilberto Salvador inaugura a obra Bicicleta. Hoje, no Parque Cândido Portinari.

É hoje o coquetel de abertura da mostra Arte da Itália – de Rafael a Ticiano. No Masp.

Começa, amanhã, a mostra Pia Fraus 30, na Caixa Cultural.

Beto Richa e o ex-presidente boliviano Jorge Quiroga participam hoje e amanhã do Fórum Mundial de Meio Ambiente, de João Doria, do Lide. Em Foz do Iguaçu.

Será amanhã a festa a fantasia dos 2 anos da Le Rêve.

Mario Prata lança o livro Uns Brasileiros, domingo, na Livraria da Vila da Fradique.

A Oração a Irmã Dulce ganha lugar cativo, em agosto, no espaço da Liturgia Diária do portal da Editora Paulus.