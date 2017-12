É hoje o lançamento de Júlio Mesquita e Seu Tempo, do historiador Jorge Caldeira, que sai pela Mameluco Edições. Na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi.

Acontece hoje a pré-estreia de O Homem Primitivo, com Pedro Cardoso e Graziella Moretto. No Teatro Frei Caneca.

Camila Klein comemora os 15 anos de sua marca com um show no Baretto, amanhã.

A princesa Marina de Bourbon de Parme aterrissa em São Paulo para lançar fragrância com seu nome. Amanhã.

Renato Lopes, do restaurante Manish, embarca com a família para o Líbano. O empresário e chef irá fechar parceria com uma vinícola libanesa.

Será amanhã a festa junina da Forneria San Paolo, na Praça Amauri, no Itaim.

A soprano brasileira Lilian Giovanini faz hoje e amanhã o solo de Carmina Burana, na apresentação da Chorakademie Lubeck, na Sala São Paulo. Na sequência, o maestro Rolf Beck leva parte do coral, pelo Mozarteum, para o curso Canto em Trancoso – com aulas para 50 jovens de todo o País.