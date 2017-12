São Paulo ganha hoje mais um espaço multicultural: a Praça Velorama. Que será inaugurada no Jardim Europa.

Leo Bacci lança hoje o livro Bom Dia Leo, na Livraria Cultura do Shopping Market Place.

Inaugura-se hoje, no espaço Transarte, mostra com trabalho de artistas selecionados no “Edital Bolsa São Paulo”.

Clarice Niskier apresenta, hoje, A Alma Imoral, na Virada Cultural. No palco em frente ao Edifício Copan.

O Museu da Língua Portuguesa inaugura, segunda, a mostra Poesia Agora – que reúne a obra de 500 poetas de 15 a 87 anos.

J.R. Duran apresenta seu curso de fotografia online, segunda, na eduK.

Engenheiros da Vale comemoram. Em quatro dias, em Canaã de Carajás, a equipe levantou a 10 metros de altura e moveu por 40 metros uma estrutura de 1.200 toneladas – o dobro do Cristo Redentor. A partir de 2018 ela vai produzir 90 milhões de toneladas/ano de minério.

O Anima Mundi ganhou mais duas salas em São Paulo. Pela primeira vez, o Caixa Belas Artes exibirá filmes do festival, o segundo maior evento de animação do mundo. Que este ano terá mais 450 filmes de 40 países.