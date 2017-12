Fabiano Al Makul abre a exposição de fotos A Riqueza da Cena Simples. Hoje, no Espaço Arte Hall, em Pinheiros.

Abre hoje a exposição Um Risco do artista Caligrapixo, na Luis Maluf Art Gallery, no Jardins. Será a primeira baseada na pichação do Brasil.

A Fauna Galeria inaugura hoje novo espaço na Vila Mariana. Com mostra individual de Alice Quaresma.

Mostra com serigrafias do fotógrafo Billy Name está no Lado B da Micasa. Nos Jardins.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com curadoria de Vladimir Sacchetta, começa amanhã a exposição A Música Canta a República. No Tomie Ohtake.

Estreia amanhã o espetáculo Loucas por Eles, com tradução e adaptação de Walcyr Carrasco. No Teatro Augusta.

É hoje a primeira mostra do Guia San Pablo. Na Casa Samambaia, na Vila Madalena.

Os que defendem e os que são contra o Uber têm encontro marcado hoje na Câmara. A Comissão de Transportes debaterá se ele é ilegal no País.