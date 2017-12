A Análise Editorial preparou uma pesquisa para identificar os diretores jurídicos mais admirados entre as 1.500 maiores empresas do Brasil. Num ambiente em que 64% dos executivos são homens, ganhou uma mulher: Josie Jardim, que acaba de trocar a Amazon pela Amil.

A Galeria Paralelo inaugura, hoje, a mostra individual de Luiz Martin.

Luiz Ricardo Vieira Gonzaga lança O Estresse da Escolha Profissional em Estudantes. Hoje, na Saraiva do Pátio Higienópolis.

Será lançado hoje o livro Arquitetura do Silêncio, com poemas de Manoel de Barros e fotos de Adriana Lafer. Na Cultura do Iguatemi.

Novidade para noivos. O Shopping Cidade Jardim, em parceria com a empresa Wedding Gift, lança amanhã serviço que permite ao casal fazer a lista de presentes agrupando cerca de 15 lojas.

Lu Alckmin recebe hoje a primeira-dama do estado da Georgia, Sandra Deal. Discutirão o Fundo Social de Solidariedade.