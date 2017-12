Conselheiros da Ame Jardins se reúnem com Nizan Guanaes para discutir a Lei de Zoneamento. Terça, no Clube Paulistano.

Fernanda Montenegro e José Goldemberg estão entre os escolhidos do prêmio FCW de Arte, Ciência e Cultura. Segunda, na Sala SP.

O Zambrano Bar & Gastronomia, em Perdizes, terá tarde ao som de vinil, hoje, comandada pelo DJ Rodrigo Hernandez.

O Museu de Arte Sacra de Paraty reabre suas portas hoje.

Leonardo Padura, o cubano de O Homem que Amava os Cachorros, é o top star da Feira do Livro de Canoas, que abre na segunda. Sua palestra acontece dia 27.

Joyce Pascowitch comemora 15 anos do Glamurama com festa no Iate Clube de Santos. Hoje.

A Mini U.S., marca de Tico Sahyoun e Luciana Arcangeli resolveu entrar de cabeça no mercado externo. Participa da Pitti Bimbo, esse mês, na Itália, e em agosto, da Children’s Club em NY.

O The Peninsula Hotels arma jantar na Casa Jereissati. Segunda-feira.

E quem gosta de meditar já pode recorrer, quem diria… a um aplicativo. O Medita!, primeiro do País, criado por Mirna Grzich.