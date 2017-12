Pavan Sukhdev, considerado o “pai” da economia verde, está no Brasil e tem reunião hoje na Votorantim para conhecer o trabalho de sustentabilidade do Grupo. O indiano pretende focar na reserva de mata atlântica Legado das Águas. Sukhdev é autor do livro Corporação 2020, tido como referência mundial em biodiversidade.

A Galeria Raquel Arnaud abre hoje as exposições Traço Volume Espaço, de Sérvulo Esmeraldo, e Entropia, de Marco Giannotti.

Claudio Daniel faz leitura de poemas inéditos próprios. Hoje, no Itaú Cultural.

Santos será tema da Grande Rio no carnaval de 2016. Integrantes da escola desembarcam no litoral paulista, semana que vem, para saber, com o prefeito Paulo Barbosa, de personagens importantes da cidade. Apoio financeiro? Ainda não se falou disso…