A Galeria Bergamin abre, hoje, exposição que traça panorama dos 40 anos de Manfredo de Souzanetto.

Márcia de Luca lança o livro Filosofia de Bem Viver, hoje, na Cultura do Iguatemi.

Abre hoje a mostra Hear My Train a Comin: Hendrix Hits London. No Shopping JK.

Acontece hoje jantar da Morena Rosa no José Bar e Restaurante. Com pocket show de Valesca Popozuda.

A SPcine faz hoje a pré-estreia do filme Hamlet, do cineasta Cristiano Burlan. No Centro Cultural São Paulo.

É hoje o lançamento de Indústria e Desenvolvimento Produtivo no Brasil, organizado por Nelson Marconi, Maurício Canêdo, Laura Carvalho e o ministro Nelson Barbosa. Na Cultura do Conjunto Nacional.

A top Gigi Hadid ganha festa da Rosa Chá. Hoje, no Eataly.

A Fundação Julita promove sábado a festa Fazer o Bem Faz Muito Bem, no Espaço Traffô, na Vila Olímpia. Com direito a Buffet Capim Santo e Milton Chuquer nas carrapetas e percussão.