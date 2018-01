A semana francesa em SP tem data marcada. Acontece entre os dias 12 e 21, com direito a atividades culturais, gastronômicas e palestras.

O Centro Cultural São Paulo abre hoje a mostra Pacto com o Futuro, de Daniel Lie.

Enio Squeff arma tarde de autógrafos da reedição de Cancioneiro, de Francesco Petrarca. Hoje, na Vila Madalena.

Ariane Freitas e Jéssica Grecco lançam O Livro do Sossego e O Livro do Amor. Hoje, na Saraiva do Shopping Paulista.

A Dona Santa arma almoço com a Vogue Brasil. Segunda, no restaurante Fasano.

O Doutores da Alegria lança o aplicativo Doe Doutores, que permite à organização receber doações de crédito da Nota Fiscal Paulista via celular. Desenvolvido pela Fábrica de Aplicativos.