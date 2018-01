Nas 36 horas que Rodrigo Santoro passou em São Paulo, gastou boa parte com sua nova função, a de embaixador da Montblanc no Brasil. Incluso jantar no Unique.

Sergio Moro repete a dose e comparece hoje com a mulher, Rosângela, ao lançamento do livro Bem Vindo ao Inferno na Livraria da Vila em Curitiba –base da Lava Jato.

Thales Guaracy lança o livro A conquista do Brasil, hoje, na Livraria Da Vila do Shopping Higienópolis.

O Studio W assina a beleza dos desfiles da Trinitá e Dani Messih no Fashion Casar. A partir de hoje.

Nelson Barbosa participa de mesa redonda com Luiz Gonzaga Belluzzo e Delfim Netto, durante o Fórum Brasil. Amanhã, no InterContinental.

Acontece hoje, no Tom Jazz, o Show Mulheres Espidola , com Tetê Espindola, Alzira E, Iara Rennó, Luz Marina e Patricia Black.

O Hospital Sírio-Libanês recebeu anteontem o príncipe Richard, duque de Gloucester. Representando a rainhaElizabeth II, o visitante – ligado a mais de 150 instituições de caridade – foi recebido pela presidente da Sociedade Beneficente do hospital,Marta Kehdi Schahin