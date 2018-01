Ricardo dos Anjos apresenta suas criações em moda e acessórios. Hoje, na House Store.

Luiza Hueb e Barbara Sales armam coquetel para reinaugurar a In.casa. Hoje.

Martha Medeiros abre as portas, também hoje, de seu ateliê de noivas, nos Jardins.

Gene Johnson abre hoje a mostra. Na galeria Monica Filgueiras.

Acontece hoje a pré-estreia do longa A Incrível História de Adaline. No Cinépolis do Shopping JK.

É amanhã a pré-estreia do espetáculo Esplêndidos, do Grupo Tapa. No Teatro Aliança Francesa.

Claudia Matarazzo lança amanhã Casar Sem Frescura. Com bate-papo entre Roberto Cohen, Fernanda Floret, Chris Ayrosa e Izis Dorileo. Na Cultura do Iguatemi.

E a Universidade Corporativa do BB levou o prêmio internacional Conselho Global de Universidades Corporativas, da França, por seus programas de educação corporativa.