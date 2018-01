Paula Autran, seguindo as pegadas do tio-avô Paulo, estreia hoje a peça A Medida do Meu Mundo Sem Você. No Teatro&Bar Cemitério de Automóveis.

Reinaldo Kherlakian se apresenta hoje no Bar Brahma.

Marcos Scaldelai lança livro na Saraiva do Morumbi Shopping. Hoje.

Também hoje, Vinicius Pinheiro lança seu segundo romance, Abandonado. Na Cultura do Shopping Bourbon.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Galeria Emma Thomas abre, hoje, exposição de Lucas Simões.

Aviso aos navegantes: apesar do tapume da reforma, o Rodeio da Haddock Lobo continua em pleno funcionamento.