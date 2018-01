Petrobrás: neste momento de ajuste, o resultado trimestral apresentado pela estatal ontem, segundo dois especialistas em petróleo, foi melhor que o… esperado.

Ricardo Lewandowski, do STF, participa, segunda, do Congresso Jurídico sobre judicialização da saúde, promovido pela Abramge. No Unique.

Aterrissaram, da região do Veneto, as alcachofras Castaura. No Fasano.

A Tog – marca de móveis que tem entre seus designers Philippe Stark– abre em Sampa. Na quinta-feira, com festão na rua Iguatemi.

Adriana Carranca lança hoje o livro s Malala – a menina que queria ir para a escola. Na Livraria da Vila da Lorena.

Abre hoje a Ocupação Dona Ivone Lara, no Itaú Cultural. Com roda de samba.

Jarbas Homem de Mello e Marcelo Antony estreiam o musical Chaplin. Segunda-feira, no Theatro Net.

O Instituto Tomie Ohtake abre exposição com obras de Juan Miró. Dia 23.

A Unesco parabenizou ontem o Estado de São Paulo pelo redução dos índices de mortes por armas de fogo, registrada no Mapa da Violência 2015.