O ex-STJ Gilson Dippe o advogado David de Azevedo debatem delação premiada em encontro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Dia 12, na Faap.

Abre, hoje, a mostra O Olhar de Hercule Florence sobre os Índios Brasileiros. Na Biblioteca Brasiliana, na USP.

A Wolford lança coleção, hoje, no Lounge One do Shopping Iguatemi.

João Suplicy faz show de tributo a Elvis Presley, amanhã, no Bourbon Street. Sua mãe, Marta, estará presente.

Já estão faltando lápis de cor em papelarias e lojas de arte em São Paulo. Motivo? A febre dos livros de colorir… para adultos.