Liliana Ayalde, embaixadora dos EUA no Brasil, aceitou convite de Gustavo Junqueira, da SRB, e visitou ontem o Agrishow de Ribeirão Preto. Entre um bezerro e um bife, falou-se do mercado de carnes americano. O Brasil ainda não tem licença para exportar carne in natura para lá.

É hoje a festa It’s Miller Time. Na Galeria Prestes Maia.

A Versace inaugura, também hoje, nova loja no Shopping Iguatemi.

A festa de lançamento da novela I Love Paraisópolis, da Globo, terá exposição de Berbela, artista plástico da comunidade. Hoje, no Buffet França.

Será hoje a única exibição no Brasil do documentário Louboutin, de Farida Khelfa. No Cinépolis do JK Iguatemi.

E a Igreja Sara Nossa Terra, do bispoRobson Rodovalho, reúne amanhã e sexta, no DF, cientistas e líderes religiosos do mundo inteiro para discutir os avanços da aceitação, pela ciência, da origem da vida como… obra de Deus.