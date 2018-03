Amir Labaki lança, amanhã, A Verdade De Cada Um. Na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

O Bee Gees Alive faz show cover, hoje, no Teatro APCD.

Orquestra Jazz Sinfônica apresenta o show Na era do rádio no Auditório do Ibirapuera. Hoje e amanhã.

Walter Filho, promotor de Justiça de Fortaleza, lança amanhã o livro Cesare Battisti – O Caso. No Top Teatro do Fran’s Café da Bela Vista.

A Câmara de Comércio Brasil-Líbano apoia a conferência O Potencial da Diáspora Libanesa, a ser realizada em Beirute, em 21 e 22 de maio.