Simultaneamente à inauguração do edifício Central, do Shopping Vila Olímpia, será lançada hoje a biografia de Michel Milan, empresário de origem libanesa. É a história da família atrelada à criação do bairro – que já foi um charco.

Em evento paralelo à SP-Arte, Renata Paula abre, neste sábado, sua casa para jantar em torno de José Marton.

Thiago Lima Nicodemo lança, amanhã, o livro Alegoria Moderna – Crítica Literária, sobre a obra de Sérgio Buarque de Holanda. Na Livraria da Vila da Fradique.

O Westwing inaugura, hoje, loja no Shopping Pátio Higienópolis.

Para comemorar seus quatro anos, o Aidar SBZ Advogados faz festa hoje.

E três mil latas de tinta spray, mais 1.080 litros de tinta, estarão disponíveis para os artistas colorirem a Bienal Internacional Graffiti Fine Art. O evento começa, dia 18, no Pavilhão das Culturas do Ibirapuera.